تلقى مدرب روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو ضربة موجعة بعد إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، هنريك مخيتريان في مباراة ليستر سيتي.

تعادل روما ضد ليستر سيتي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد نظيره ليستر سيتي الإنجليزي بالأمس، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم الذئاب عند الدقيقة 15 عن طريق لورينزو بلجريني، قبل أن يسجل أديمولا لوكمان التعادل عند الدقيقة 67.

إصابة مخيتريان تقلق مورينيو

وتعرض هنريك مخيتريان لإصابة قوية في الفخذ مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة روما ضد ليستر سيتي، وتُشير التقارير الأولية إلى معاناته من إجهاد، وغيابه عن الملاعب لعدة أسابيع، وذلك وفقًا شبكة “سكاي سبورت”.

وعلق مورينيو، خلال تصريحاته لشبكة DAZN على الإصابة قائلًا: “لا أعرف حالة مخيتريان، لكن طلبه بالتغيير في مباراة بهذا المستوى، فهو أمر لا يُبشر بالخير”.

ومن المتوقع أن يغيب مخيتريان عن مباراة روما ضد بولونيا ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد المقبل، ثم مواجهة ليستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي، يوم الخميس.

وكانت مواجهة ليستر سيتي، هي المباراة رقم 43 التي يخوضها هنريك مخيتريان خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقام بصناعة 9 آخرين.