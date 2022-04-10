يبدو أن إصابة الثنائي صالح الشهري والكوري الجنوبي جانغ هيون سو في مباراة الهلال والشارقة الإماراتي، أول أمس في دوري أبطال آسيا، قد أربكت حسابات المدرب رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال.

نوع إصابة صالح الشهري وهيون سو:

وكان الشهري تعرض لإصابة في وتر القدم في مباراة الشارقة، حيث حل بدلًا منه اللاعب عبدالله الحمدان، ومن المتوقع غيابه عن مباريات الزعيم لمدة 5 أسابيع مقبلة، مما يعني نهاية موسمه بنسبة كبيرة.

كذلك أُصيب الكوري جانغ هيون سو في العضلة الخلفية، ودخل بدلًا منه المدافع محمد جحفلي.

ومن المتوقع غياب المدافع الكوري عن مباريات الهلال لمدة أسبوعين أو 3 مما يعني تأثر خط دفاع الهلال بغيابه خلال المباريات المقبلة.

الهلال يفتقد خدمات الثنائي أمام الريان:

وسيغيب الثنائي عن مباراة الريان القطري غدًا الاثنين في دوري أبطال آسيا.