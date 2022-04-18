نشرت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم ، استبانة دراسة حالة قطاع العمارة والتصميم في المملكة، عبر الرابط الإلكتروني: (https://surveys.moc.gov.sa/adc_commission/) وقنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك لمعرفة فرص التطور والنمو في القطاع .

مجالات فنون العمارة

وتهدف الاستبانة إلى معرفة وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في مجالات فنون العمارة والتصميم، ويشمل نطاق الاستبانة كافة الفاعلين في القطاع من الأكاديميين، والباحثين، والطلاب أو حديثي التخرج، إلى جانب المستفيدين من مخرجات القطاع، والممارسين وأصحاب الأعمال الحرة، ومنسوبي الشركات والمكاتب المتخصصة في المجال العمراني أو التصميمي .

إستراتيجية هيئة فنون العمارة

وتأتي الاستبانة ضمن مبادرات إستراتيجية هيئة فنون العمارة والتصميم، التي تهدف من خلالها إلى الاطلاع وتحليل الوضع الراهن في القطاع، والوقوف على احتياجات الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد الفجوات وفرص التطوير، وبما يدعم جهود الهيئة في تنفيذ إستراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع وتنظيمه ودعم وتمكين ممارسيه .