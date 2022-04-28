أطلق وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن جريس أمس المنصة الوطنية للعمل الخيري “تبرع” بمنطقة عسير، وذلك بمقر الخيمة الرمضانية التابعة لجمعية البر بأبها.

وقدم خلال حفل الإطلاق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي الشهراني، لمحة عن آلية الاستفادة من المنصة الوطنية “تبرع”، مشيرا إلى أنها أحد أهم المنافذ التقنية الحديثة لإخراج زكاة الفطرة بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هدف المنصة:

وأكد الشهراني أن المنصة تهدف إلى تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والأفراد وتوحيدها بما يُعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، مبينا أن المنصة ستقوم بطرح المبادرات المعتمدة للمنظمات الأهلية في القطاع غير الربحي بشكل دوري لسد أولويات الاحتياج التنموي من خلال عرض المشاريع والبرامج بشفافية وموثوقية للمانحين والمساهمين من أفراد ومنظمات.

يذكر أن المنصة في مرحلتها الحالية تضم مبادرات معتمدة لجمعيات أهلية مرخصة من الوزارة، حيث تحدد أوجه صرف التبرعات الصادرة من الأفراد والمنظمات وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة.