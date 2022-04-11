أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عن جائزة تبوك للتميز المجتمعي وهي جائزة سنوية موجهة لكافة مؤسسات القطاع غير الربحي والتي تأتي إيمانًا من سموه بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع.

تطوير القطاع غير الربحي

جاء ذلك خلال رعايته حفل يوم البر السنوي، وذلك بديوان الإمارة اليوم، كما أعلن سموه عن خطة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة بهدف زيادة فعالية ومساهمة القطاع غير الربحي بالمجتمع.

كما دشن سموه مبادرة مصالحة والتي تهدف الى حل المشكلات الأسرية (الزوجية) بطرق ودية وفقًا لأحكام الشريعة والأعراف السائدة وتقديم الاستشارات الأسرية في جميع مجالاتها للزوجين للمساهمة في الحد من نسبة وصول القضايا الأسرية الى المحاكم.

القيادة قدوة لنا

وقال سموه إن هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان يوم خير وفرح وسرور. ولنا قدوة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الذين قدما تبرعًا سخيًا قبل أيام لمنصة إحسان التي لا يوجد لها مثيل بالعالم.

وأشار إلى أن التبرعات وصلت خلال فترة وجيزة لأرقام خيالية وهذا بفضل من الله ‏ثم الثقة الكبيرة التي يدركها الشعب السعودي‏ فيمن هو مسؤول عن هذا الأمر.

تبرعات منصة إحسان

وتابع: لقد شاهدنا رجال الأعمال والشركات التي تبرعت تبرعًا هائلًا جدًا وأتمنى هذا ينعكس على كل منطقة وعلى كل جمعية في المملكة لأن العمل الخيري سيستمر ويزداد عندما يكون هناك دعم لهذا العمل ولهذا السبب يشرفني ونحن في منطقة تبوك إطلاق مبادرتين ‏‏لتطوير القطاع غير الربحي ومنصة باذر ومبادرة مصالحة.

من جانبه أكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ممدوح العنزي في كلمة له على تطور وتميز وتنوع في القطاع الثالث بالمنطقة مشيرًا إلى تقديم مجلس الجمعيات بتبوك العديد من البرامج والمبادرات لدعم الجمعيات الأهلية بالمنطقة وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين.

بدوره رفع رئيس مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، الشكر والامتنان لولاة الأمر – يحفظهم الله – على ما تقدمه الدولة للقطاع غير الربحي من رعاية واهتمام ودعم، واعتباره ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتمكينه لتحقيق أثر في المجتمع مثمنًا لسمو أمير منطقة تبوك رعايته ليوم البر.

تجارب المستفيدين بالمنطقة

كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لتجارب المستفيدين بالمنطقة من برنامجي طموحي ورعوي عقب ذلك دشن أمير المنطقة منصة باذر لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطق تبوك، وهي المنصة الأولى على مستوى مجالس الجمعيات بالمملكة والتي تقوم بتنظيم وضبط وتطوير أعمال الجمعيات تحت منصة واحدة مع استخدام الذكاء الصناعي.