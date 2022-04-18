بعد أقل من 90 يومًا على جريمته البشعة، صدر حكم بإعدام روان الحسيني بطلة كرة السرعة المصرية بعد أن سرق هاتفها الجوال ومبلغ 50 جنيهًا واتصل بأسرتها يبلغهم بمكان الجثة.

تفاصيل مقتل روان الحسيني

وقتلت روان وهي طالبة في كلية التربية الرياضية وتقيم في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في دلتا مصر بعدما تابعها المجرم بعدما أنهت تدريبها في أحد الأندية الرياضية وأرغمها على صعود سطح عمارة بعد تهديدها بالسلاح وهناك أجبرها على خلع قرطها وشنقها بحجابها بعد أن نزعه من فوق رأسها.

إحالة الأوراق إلى المفتي

وقررت محكمة مصرية إحالة أوراق المتهم بقتل روان محمد الحسيني، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها حتى اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها فتتبع أثرها وما أن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب الجريمة بادرها بإشهار سلاح أبيض (مطواة) في وجهها وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.