نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم، قرار وزير السياحة رقم 5816 وتاريخ 19 /08 /1443هـ، حول تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول والتجديد على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي.

رخصة مرافق الإيواء السياحي

ونص القرار على تعليق اشتراط سداد الغرامات -إن وجدت- لطلبات الحصول على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وطلبات تجديد رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة) حتى تاريخ 28 /7 /1444هـ.

كما نص القرار على إلغاء جميع ما يتعارض معه من قرارات وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.