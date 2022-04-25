نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق بأنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأكد أمن الطرق، في تغريدة له عبر تويتر، أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة مرتادي الطريق، متمنين السلامة للجميع.

توقعات الأرصاد اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس يوم أمس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.