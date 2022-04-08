قررت السلطات البلجيكية إغلاق مصانع شوكولاتة KINDER بسبب تلوثها بميكروب السالمونيلا.

وكانت عدة دول قد أصدرت تحذيرات لرعاياها بالتوقف عن استهلاك المنتج والتخلص مما لديهم فورًا نظرًا لخطورته على صحة الإنسان.

تشغيلتا شوكولاتة Kinder الملوثتان

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذَّرت من تشغيلتين لمنتج شوكولاتة (كيندر سوبر ماكسي ) للعلامة التجارية كيندر (Kinder) من إنتاج دولة بلجيكا، وذلك بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الهيئة أن مركز الإنذار السريع تلقى بلاغًا عن تلوث منتج شوكولاتة (كيندر سوبر ماكسي) بأرقام تشغيلتين تشملان (L004L03— و L005L03-AD) بتاريخ انتهاء 1102022م.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلتين المحذر منهما، كما توصي المستهلكين بتجنُّبِ استهلاك هذا المنتج المُصَنَّعِ في دولة بلجيكا للتشغيلتين المحددتين، والتخلص مما لديهم منهما؛ حفاظًا على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.