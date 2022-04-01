وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان أدى المصلون اليوم أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٣هـ في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيدها الله – حيث توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية .

سبل راحة للزائرين والمصلين:

ووفرت جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة السبل لراحة الزائرين والمصلين من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزوار، للسعي علي تحقيق كل ما يمكِّن قاصدي هذه الديار المقدسة من أداء نسكهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والطمأنينة .

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين قاصدي المسجد النبوي بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة , بداية من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، إلى جانب نشر موظفيها في ساحة المسجد النبوي لتنظيم حشود القادمين للمسجد النبوي، وفتح الممرات داخل المسجد النبوي وساحاته.

