وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة إلى مراعاة الحالات المناخية والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق من هطول أمطار غزيرة خلال يوم عيد الفطر المبارك بالتأكيد على منسوبي المساجد بإقامة صلاة العيد في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة حفاظًا على صحة وسلامة المصلين.

مراعاة الأحوال الجوية في صلاة العيد

كما أكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على أنها تتابع عن كثب المتغيرات الجوية التي أكدت عليها تقارير الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة لذا جاء التنبيه مع الاستمرار بالتأكيد على تهيئة كافة المصليات المكشوفة في المناطق التي لا تشهد حالات مطرية، سائلة الله تعالى أن يعم الجميع برحمته وأن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.