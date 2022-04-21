وافق مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على الاستراتيجية المستقبلية للهيئة.

اجتماع هيئة الإذاعة والتلفزيون

وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعه العشرين، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات، التي تسهم في تطوير العمل الإداري والإعلامي المقدم عبر منصات الهيئة؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المشاهدين.

منجزات الهيئة

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي خلال الاجتماع أبرز ما أُنجِزَ من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية والاستثمارية للمرحلة القادمة وتطلعات الهيئة المستقبلية.

كما قدم الحارثي شكره لرئيس المجلس وزير الإعلام المكلف على المتابعة المستمرة والدعم الذي تجده الهيئة من القيادة الرشيدة.