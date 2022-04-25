أجرت الهيئة العامة للنقل العديد من التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط “الأجرة، وسيط الأجرة، والتوجيه”.

رفع جودة الخدمة:

وتأتي التعديلات بهدف رفع جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، ودعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، وكذلك تقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتشجيع الاستثمار.

أبرز التعديلات:

وضمن أبرز التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط “الأجرة، وسيط الأجرة، والتوجيه”، السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه دون تملك المركبة.

إلغاء شرط العمر:

وكذلك إلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه والاكتفاء برخصة القيادة سارية المفعول والفحص الطبي، وأيضًا إضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة.