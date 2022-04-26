أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تطوير الموقع العشوائي منطقة الزهور الواقع في حي الشوقية بمدينة مكة المكرمة.

وأفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر بأن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن عن تطوير الموقع العشوائي منطقة الزهور الواقعة في حي الشوقية بمدينة مكة المكرمة.

منطقة التطوير:

ولفتت الإمارة إلى أن منطقة التطوير يحدها من الشمال الدائري الثالث، ومن الجنوب مخطط الشوقية، بينما يحدها من جهة الشرق شارع إبراهيم الخليل، ويحدها غربًا مخطط الشوقية، لافتةً إلى أن المساحة الإجمالية 1.150.000 متر مربع تقريبًا.

إجراء مهم لسكان الأحياء العشوائية:

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت في وقت سابق، إجراء مهمًّا لسكان الأحياء العشوائية الـ12، المُزمع إزالتها في جدة بعد شهر رمضان ممن تنطبق عليهم الشروط.