نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إمساكية اليوم السبت 22 رمضان 1443.

موعد أذان المغرب اليوم:

وتقام صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة الرابعة و43 دقيقة، أما الظهر ففي تمام الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة، أما العصر ففي تمام الثالثة و42 دقيقة، وصلاة المغرب في السادسة و43 دقيقة، أما العشاء ففي الثامنة و43 دقيقة.

وأدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الصلوات في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.