نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إمساكية اليوم الأربعاء 12 رمضان 1443.

موعد أذان المغرب اليوم:

وتقام صلاة الظهر بحسب توقيت مكة المكرمة في تمام الساعة الثانية عشر و22 دقيقة، أما العصر ففي تمام الثالثة و46 دقيقة، وصلاة المغرب في السادسة و40 دقيقة، أما العشاء ففي الثامنة و40 دقيقة.

وأدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الصلوات خلال العشر أيام الأولى من رمضان في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.