نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إمساكية اليوم الأربعاء 26 رمضان 1443.

موعد أذان المغرب اليوم:

وتقام صلاة الظهر بحسب توقيت مكة المكرمة في تمام الساعة الثانية عشرة و19 دقيقة، أما العصر ففي تمام الثالثة و41 دقيقة، وصلاة المغرب في السادسة و45 دقيقة، أما العشاء ففي الثامنة و45 دقيقة.

ويؤدي جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الصلوات في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

منظومة من الخدمات:

ويأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.