نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إمساكية اليوم الأربعاء 29 رمضان 1443.

موعد أذان المغرب اليوم:

وتقام صلاة الظهر بحسب توقيت مكة المكرمة في تمام الساعة الثانية عشرة و18 دقيقة، أما العصر ففي تمام الثالثة و40 دقيقة، وصلاة المغرب في السادسة و46 دقيقة، أما العشاء ففي الثامنة و46 دقيقة.

ويؤدي جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الصلوات في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.