تستقبل حسابات موظفي الدولة يوم غد الأربعاء راتب شهر إبريل؛ حيث إنه بحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الراتب في حسابات الموظفين يوم 27 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية.

توجيهات الملك سلمان:

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

سعادة بالراتب والعيد:

وتفاعل العديد من الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد صرف الراتب، حيث عبر العشرات عن سعادتهم باستلامه لضبط الميزانية وسداد الفواتير والأقساط وغيرها من الالتزامات المالية والأسرية، خاصة وأن الراتب يتزامن مع عيد الفطر المبارك.