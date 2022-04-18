يواصل البلجيكي إيدميلسون جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، تفوقه في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وحقق نادي الدحيل الفوز على حساب نادي باختاكور الأوزبكي، بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة شهدت ظهور البلجيكي في أكثر من كرة خطيرة للفريق القطري.

رقم مميز لـ إيدميلسون جونيور:

ويعتبر إيدميلسون جونيور، هو هداف دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث يُعد البلجيكي هو سلاح الدحيل القطري في دوري المجموعات الآسيوي.

وسجل البلجيكي إيدميلسون جونيور أربعة أهداف، بواقع هدف أمام نادي الدحيل في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف لصالح نادي التعاون، فيما سجل ثلاثية ضد باختاكور، وصنع هدفًا.

الدحيل ضد التعاون:

ومن المقرر أن يقابل نادي الدحيل القطري نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا، يوم الجمعة الموافق 22 إبريل.