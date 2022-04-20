خطف المهاجم النيجيري أوديون إيغالو نجومية مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكي بعد تألقه اللافت في المواجهة الآسيوية.

مباراة الهلال واستقلال دوشنبه:

وانتهت، قبل قليل، مباراة الهلال واستقلال دوشنبه ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022، ليضمن التأهل إلى الدور التالي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي الترتيب بدون نقاط.

إيغالو يخطف الأنظار:

وظهر إيغالو بشكل مميز خلال مباراة الهلال واستقلال دوشنبه، حيث شكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق الطاجيكي، ونجح في تسجيل ثنائية الزعيم خلال أحداث الشوط الأول.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفال المهاجم النيجيري بهدفيه، وعلق قائلًا: “النسر الأزرق رجل المباراة.. يستاهل”، وتفاعلت الجماهير مع التغريدة وأشادت بمستواه اللافت.