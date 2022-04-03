أوضح اللاعب النيجيري أوديون إيغالو، لاعب نادي الهلال، أنه عانى كثيرًا في مواجهات الهلال والنصر والاتحاد، حينما كان لاعبًا لنادي الشباب.

وتحدث اللاعب النيجيري لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “حينما كنت لاعبًا لنادي الشباب كانت أقوى المواجهات وأصعبها بالنسبة لي، هي أمام الهلال والاتحاد والنصر”.

أسرع انتقال في مسيرة إيغالو الكروية:

وتابع: “خلال نصف ساعة جلست مع رئيس الهلال ووقعت على أسرع عقد انتقال لي في مسيرتي الكروية وانتقالي إلى الهلال كان فرصة ونجحت في استغلالها”.

وأضاف: “أحمد حجازي لاعب الاتحاد وعلي البليهي وفونيس موري مدافع النصر من أقوى المدافعين في الدوري السعودي، الذي قابلتهم”.

يذكر أن المهاجم النيجيري كان انضم إلى الهلال في يناير الماضي، قادمًا من نادي الشباب.