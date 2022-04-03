أكد النيجيري إيغالو، مهاجم نادي الهلال، أنه لم يرحل عن الشباب بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية من النادي.

وكان اللاعب النيجيري انضم إلى الهلال في يناير الماضي كبيع نهائي قادمًا من الشباب.

إيغالو يتحدث عن مغادرته لـ الشباب:

وتحدث اللاعب النيجيري لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أنا لاعب محترف ولم أغادر الشباب بسبب تأخر مستحقاتي المالية، ولو لم أكن لأوقع لـ الهلال، لبقيت في صفوف فريق الشباب”.

وعد اللاعب النيجيري لجماهير الهلال:

وأضاف لاعب الهلال: “جماهير الهلال تحمسك دائمًا على تقديم الأفضل، وعندما جئت إلى النادي قلت بأنني سأقدم كل ما لدي ولن أضغط نفسي بسبب ما حققه بافيتيمبي جوميز”.

وواصل: “أفضل اللاعبين السعوديين هما سالم الدوسري وسلمان الفرج، وغير السعوديين سأختار تاليسكا لاعب النصر وبانيجا لاعب الشباب ورومارينيو لاعب الاتحاد”.

وتابع: “الدوري السعودي مختلف تمامًا عن الدوري الإنجليزي وأعتقد أنه لا يجب المقارنة، لأن الدوري السعودي في مرحلة التطوير”.