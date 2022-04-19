أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراته ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلال دوشنبه، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الترتيب بدون رصيد.

تشكيلة الزعيم في مباراة اليوم:

وجاء تشكيل الهلال ضد استقلال دوشنبه كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، عبدالله الحمدان وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة اليوم كل من؛ عبدالله الجدعاني، أحمد الجبيع، متعب المفرج، محمد جحفلي، عبدالرحمن العبيد، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، محمد كنو ومحمد القحطاني.