حرص اللاعب النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال على تقديم الاعتذار لجماهير النادي بعد الخسارة أمام الريان القطري مساء أمس الأربعاء في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

إيغالو يُهدر فرصة هدفين

وكان اللاعب النيجيري أهدر فرصتين محققتين لتسجيل الأهداف في شباك الريان، في مباراة انتهت بخسارة الهلال بثنائية دون رد لكنه كان ضمن تأهله المسبق لدور ثمن النهائي في البطولة.

وتوجه اللاعب النيجيري أثناء خروجه من ملعب المباراة، بعد إطلاق صافرة النهاية، رافعًا يده إلى جماهير الزعيم، مطالبًا بـ”مسامحته هو وزملائه”؛ على الخسارة الآسيوية الصادمة.

الهلال يواجه شباب الأهلي الإماراتي

يذكر أن زعيم آسيا سيواجه في دور الـ16 من البطولة القارية، الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكان الهلال أنهى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا محتلًا المركز الأول بالمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.