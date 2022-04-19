نجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي بمباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي سريعًا.

إيغالو يهز الشباك:

وبدأت مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بشكل سريع، حيث هدد عبدالله الحمدان مرمى الفريق الطاجيكي سريعًا.

وتمكن إيغالو من تسجيل الهدف الأول في شباك استقلال دوشنبه برأسية رائعة عند الدقيقة الثامنة بعد تلقيه عرضية مميزة من سلمان الفرج.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلال دوشنبه الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الترتيب بدون رصيد.