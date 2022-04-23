يواصل النيجيري اديون إيغالو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه مع الزعيم، حيث تسجيل الأهداف، وتقديم الأرقام المميزة على الصعيد القاري والمحلي.

وانضم النجيري إلى الهلال، في شهر يناير الماضي، كأحد تدعيمات الزعيم استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية، ومنذ ذلك التوقيت تمكن اللاعب من اكتشاف نفسه من جديد مع الزعيم.

أرقام مميزة لـ النيجيري:

وتمكن إيغالو من المساهمة مع نادي الهلال في جميع البطولات، حيث أحرز 7 أهداف بقميص الزعيم، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لـ المحترفين، فضلا عن 12 هدفًا بصحبة الليوث.

ونجح المهاجم النيجيري إيغالو من تسجيل هدفين ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليساهم في تأهل الهلال إلى المباراة النهائية، كما أحرز هدفًا في كأس العالم للأندية، وهدفين في دوري أبطال آسيا.

التفوق في الدوري السعودي:

وسجل النيجيري 46 هدفًا في الدوري الصيني، و28 هدفًا في الدوري السعودي، وشارك إيغالو في الدوري الإنجليزي بـ 17 هدفًا، و13 هدفًا في الدوري الأسباني، بالإضافة لهدف وحيد في الدوري الإيطالي.