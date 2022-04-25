أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيتم العمل على جعل تويتر أفضل مما سبق عبر تقديم منتجات جديدة وتقنيات حديثة.

منصة لتعزيز الثقة:

وتابع ماسك أن تويتر سيكون منصة لتعزيز الثقة وسنتصدى لأي تضليل، وسيعمل على تعزيز الثقة في تويتر ومحاربة الحسابات الروبوتية الوهمية.

وشدد رجل الأعمال على أن تويتر منصة رقمية ستهتم بمناقشة القضايا الإنسانية، متابعًا: “سأجري تغييرات تقنية تعزز عمل منصة تويتر”.

الاستحواذ على تويتر:

وتوصل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الاثنين، إلى اتفاق للاستحواذ على “تويتر”، سيحصل المساهمون بموجبه على 54.20 دولار للسهم.

والسعر المذكور وصفه ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، بأنه عرضه “الأفضل والأخير” لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وتصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 44 مليار دولار.