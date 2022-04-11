قرر صاحب شركة تسلا الشهيرة، إيلون ماسك، التراجع عن قرار الانضمام إلى مجلس إدارة منصة “تويتر”، وذلك بعد نقاشات عدة بينه وبين أعضاء المجلس.

القرار في صالح الشركة

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة، باراغ أغراوال، إن ماسك كان سينضم لعضوية مجلس الإدارة أول أمس السبت، لكنه أبلغهم بتراجعه عن العضوية مبررا قراره بأن هذا سيكون في صالح الشركة.

أكبر حصة أسهم

وجاء قرار إيلون ماسك، بشأن تويتر، عقب حصوله على أكبر حصة من أسهمها في الأسبوع الماضي، وانتقاده بشكل ساخر لعدة تقنيات بها، فضلا عن تقديمه لمجموعة تعديلات على عملاق التواصل الاجتماعي.

وشملت التعديلات تخفيض اشتراك منصة تويتر بلو وحظر الإعلانات على تويتر، وتقديم خيارات جديدة للدفع تشمل العملة المحلية والعملة المشفرة دوجكوين.