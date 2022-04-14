عرض الملياردير إيلون ماسك شراء تويتر نقداً مقابل 54.20 دولار للسهم، أي بما يعادل 41 مليار دولار.

كان ماسك، قد أعلن مطلع الشهر الحالي استحواذه على حصة نسبتها 9.2% من رأسمال تويتر، ليصبح المساهم الأكبر في الشركة.

مشاركة سلبية:

وأوضح في الوثيقة التي بعث بها إلى هيئة مراقبة البورصة أن مشاركته “سلبية”، بما يعني أنه لا يعتزم التأثير في القرارات الاستراتيجية الكبرى في تويتر.

وينشط إيلون ماسك بقوة على “تويتر”، إذ أنه ينشر تغريدات بصورة شبه يومية لمتابعيه البالغ عددهم أزيد من 80 مليونًا.

ومنذ إعلان استحواذه على حصة في الشبكة الاجتماعية، لم يتوقف ماسك عن “الاستفزاز”.

استطلاع رأي:

وقد نشر إيلون ماسك خصوصاً استطلاعاً للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي تويتر عما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر “التعديل” لتصحيح أي تغريدة بعد نشرها.

وقد شارك في التصويت حوالي 4,4 مليون حساب أجاب ما يقرب من 73% منها بـ”نعم” ثم أعلنت المنصة لاحقا أنها تختبر هذه الخاصية التي يطالب بها مستخدمون كثر منذ سنوات.