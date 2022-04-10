أثار رجل الأعمال، إيلون ماسك الجدل بعد أن استطلع رأي متابعيه عما إذا كان ينبغي تحويل مقر منصة تويتر، الذي اشترى حصة 9.2% منها إلى ملجأ للمشردين.

وسأل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، متابعيه على المنصة عما إذا كان يجب عليه تحويل مقر الشركة لملجأ، لاسيما وأن لا أحد يأتي إليه على أي حاله، بحسب ما زعم.

نتائج استطلاع إيلون ماسك المثير للجدل

وحتى الآن، فإن نتائج الاستطلاع التي استمرت على مدار 24 ساعة، تشير إلى أن أكثر من 923459 يصوتون لصالح تحويل المقر وذلك بنسبة 91% من إجمالي الأصوات.

ويأتي ذلك الاقتراح من ماسك بعد أن عرض المدير التنفيذي لشركة تويتر، باراج أجراوال، على الموظفين خيار العمل من المنزل إلى الأبد خلال الوباء، ولكن تم إعادة فتح لمقر في 15 مارس الماضي، مع وضع اختيار العمل عن بعد أيضًا للموظفين، قائلًا: أينما تشعر بالابتكار والإلهام، اعمل، سواء من المكتب أو المنزل.

وقبل نشر الاستطلاع، اقترح ماسك أيضًا المزيد من التغييرات في تويتر في سلسلة من التغريدات التي تشير إلى نية بوجود تعديلات ضخمة في المنصة، بما في ذلك عرض سعر اشتراك أرخص في خدمة تويتر بلو التي تكلف 2.99 دولار، وحظر الإعلانات وتقديم خيار الدفع بالعملات المشفرة.

وكان إيلون ماسك قد استحوذ على 9.2% من أسهم المنصة أي نحو 73.5 مليون سهم بقيمة 2.89 مليار دولار، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأسبوع الماضي، وعلى إثر ذلك ارتفع أسهم الشركة إلى 25% خلال التداول ما قبل السوق.