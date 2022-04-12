أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع إيهاب جلال لقيادة منتخب مصر الأول، خلفًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

رحيل كارلوس كيروش:

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقد مع كارلوس كيروش قبل 7 أشهر، إلا أن المدرب البرتغالي فشل في التتويج بأي بطولة مع الفراعنة، حيث حل رابعًا في كأس العرب، وخسر أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وخسر منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد السنغال بركلات الترجيح في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، ليرحل كيروش، ويتم الاستعانة بمدرب بيراميدز، إيهاب جلال أملًا في التألق معه.

إيهاب جلال يحلم بحصد بطولة:

ويأمل إيهاب جلال في تحقيق إنجازات مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، وحصد أول بطولة في مسيرته التدريبية، حيث إن النجاح الأكبر له هو قيادة فريق مصر المقاصة لتحقيق المركز الثاني في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يستمر إيهاب جلال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كثيرًا، حيث إنه تجربته لم تكن ناجحة، ويسير بيراميدز بشكل مميز معه، حيث يُنافس على صدارة الدوري المصري، بجانب التألق في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقود جلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في مباراتي زيمبابوي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، قبل أن يبدأ مهمته مع منتخب مصر بشكل رسمي.