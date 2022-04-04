نوّه مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة أن يكون إفطارنا خلال شهر رمضان صحياً، وذلك باتّباعنا للعديد من السلوكيات الصحية المهمة ومنها : أن تكون بداية إفطارنا على التمر والماء، وفي المرحلة الثانية من الإفطار نحرص على أن نتدرج بالأصناف الخفيفة مثل الشوربة إلى أن نصل إلى الأطباق الرئيسة.

أهمية شرب الماء

وشدد المجلس على الحرص على شرب الماء بشكل دوري خلال مدة الإفطار، والحرص على إضافة الفواكة والخضروات إلى نظامنا الغذائي أثناء مدة الإفطار، وتجنب أكل الطعام الذي يحتوي على زيوت أو أملاح في وجبة السحور.