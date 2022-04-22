أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم- قبل قليل- بيانًا أكد فيه على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سينظر في النزاع الموجود بين نادي النصر ولاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وجاء البيان التالي: “لعلم لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي بوجود قضية منظورة لدى الفيفا تتعلق بنفس الأطراف حيث قامت الإدارة القانونية لدى الاتحاد السعودي بتوجيه استفسار للاتحاد الدولي حول تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة”.

الاحتراف تُباشر الجزء المختصة به في القضية:

وأضاف البيان: “أفاد الفيفا يوم الثلاثاء الماضي 19 إبريل أن القضايا ذات البعد الدولي التي يكون طرفها لاعب غير سعودي سينظر فيها الفيفا حتى وإن كان مسجلًا لدى اتحاد القدم السعودي، بينما القضية التي بين ناديين من نفس الاتحاد سينظر فيها الاتحاد المحلي، وعليه فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الشكوى المقدمة من النصر ضد الاتحاد وحامد البلوي فوق اختصاصها بحسب اللائحة”.

يذكر أن النصر كان أصدر بيانًا أكد فيه تقديمه كل الأدلة المادية التي تُورط حمدالله ونادي الاتحاد وتُثبت تحريض الاتحاد للاعب المغربي على فسخ عقده مع النصر.