قال إبراهيم القاسم الأمين العام لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لم يوجه حتى الآن دعوة رسمية لـ المنتخب السعودي للمشاركة في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وتحدث القاسم لـ برنامج “ملعب SBC” قائلًا: “من الممكن مشاركة الأخضر في بطولة كوبا أمريكا ولكن حتى الآن لا توجد دعوة رسمية، الحديث كان مجرد شفهيًّا”.

علاقات جيدة بين الاتحادين السعودي واللاتيني:

وأضاف القاسم: “العلاقات جيدة للغاية بين الاتحاد السعودي واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وقدموا دعوة لـ ياسر المسحل لحضور كونجرس اتحاد أمريكا الجنوبية وكانت دعوة خاصة للغاية”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.