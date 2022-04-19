تترقب الجماهير آخر تطورات الشكوى التي تقدمت بها إدارة النصر إلى لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة ضد نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

اتحاد الكرة ينتظر رد فيفا:

وطلبت الإدارة القانونية في اتحاد كرة القدم السعودي من الاتحاد الدولي للعبة، دمج شكوى النصر إلى لجنة الاحتراف ضد حمدالله والمدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي إلى شكواه السابقة المقدمة إلى غرفة فض المنازعات بالفيفا.

وينتظر اتحاد كرة القدم السعودي رد فيفا بالموافقة على طلبه، وستكون حينها القضية نزاع دولي بالكامل، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط”.

تفاصيل أزمة النصر مع حمدالله والاتحاد:

وأصدر اتحاد كرة القدم بيانًا ردًّا على ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى قُدمت إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين دون ذكر أسماء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقام نادي النصر بعد ذلك بإصدار بيان رد فيه على تفاصيل تقدمه بشكوى إلى لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة ضد عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، أثبت من خلالها تحريض العميد للاعب المغربي على فسخ عقده مع العالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).