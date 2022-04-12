برعاية وحضور الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، وقّعت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، مساء أمس الإثنين، مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا”.

تهدف الاتفاقية إلى تقديم الرعاية الطبية والخدمات العلاجية لمستفيدي جمعية تيسير بعيادات “حياتنا”.

عدد من المبادرات

وقّع المذكرة من جانب جمعية “تيسير” رئيس مجلس الإدارة سلمان بن ظافر الشهري، وعن جمعية “حياتنا” وقّعها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عاطف بن محمد سرور، أثناء حفل أقامته جمعية “حياتنا” بقاعة فندق مداريم كراون، أطلقت من خلاله عدداً من المبادرات لعام 2022م، واستعرضت منجزات عام 2021م.

حضر الحفل عددٌ من مديري الإدارات ونخبة من رجال الأعمال والإعلاميين وصُناع الرأي في المجتمع.