بدأت هيئة تقويم التعليم في إرسال رسائل نصية لشاغلي الوظائف التعليمية الذين اجتازوا اختبار الرخصة المهنية العام والتخصصي.

اجتزت اختبار الرخصة المهنية

وأطلق المعلمون والمعلمات وسمًا بعنوان اجتزت اختبار الرخصة المهنية عبروا فيه عن فرحتهم بحصولهم على الرخصة حيث قال فيصل السبيعي: الحمد لله دائمًا وأبدًا.. اجتزت الاختبار.. نبارك للزملاء المجتازين.. وحظ أوفر للبقية. وقال خالد الهذلي: بفضل الله العام ٧٦ والتخصص ٩٢. أما محمد الزنبقي فقال: الحمد لله دائمًا وأبدًا اجتزت الاختبار بفضل الله وكرمه مبارك لمن اجتاز الاختبار من الزملاء وحظًا أوفر لمن لم يجتز.

وأضاف فؤاد باجبير: الحمد لله من قبل ومن بعد والحمد لله أولًا وآخرًا اجتزت الاختبار وبدرجة تؤهلني لرتبة معلم متقدم الفضل لله ثم لدعاء والداي، أطال الله بعمرهما وكل من دعا لي بالتوفيق. أما أحمد الجلعود فقال: أجمل التبريكات لزملائي المعلمين والمعلمات، ومباركين العشر الأواخر من رمضان.

فرحة المعلمات

وكان للمعلمات مشاركة فاعلة في الوسم حيث قالت منى القرشي: الحمد لله حمدًا يليق بجلالك، اجتزنا وباقتدار.

وقالت مضاوي العفنان: بكل أمانة لم أجد صعوبة في الاختبار، يظل المعلم محرك التطوير في منظومة التعليم.

الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية

ويمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخص المهنية عبر طرق محددة كما يلي: