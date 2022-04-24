حذر د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، من شدة الرياح في فصل الربيع.

مراويح الربيع

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “في مراويح الربيع تتشكل بإذن الله (الرياح الهابطة) وحقيقتها أن الحرارة المرتفعة آخر النهار ترفع الهواء والرطوبة إلى أعلى فتتكثف السحب، وعندما تصل (الرياح الصاعدة) إلى قمم المزن الركامي حوالي 10 كم يبرد الهواء ويكون كثيفاً ثقيلاً فيهبط إلى السطح بسرعة عالية تصل أحياناً 100كم/ساعة.

تضرب الأرض بشدة

وتابع د. عبدالله المسند “وربما تبلغ 170كم /ساعة فتضرب الأرض بشدة مثيرة للغبار مؤثرة سلباً على الممتلكات وقد تقلب الشاحنات المقطورة لسرعتها .. هذا والله أعلم.