أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “إف دي إيه”، يوم الخميس، تصريحًا بالاستخدام الطارئ لما قالت إنه أول جهاز يمكنه اكتشاف عدوى كوفيد-19 في عينات التنفس.

جهاز محمول:

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: إن جهاز “إنسبيكت أي أر كوفيد-19 بريثلايزر” هو بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمكن استخدامه في مكاتب الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة.

يجب إجراء الاختبار، الذي يمكن أن يقدم نتائج في أقل من ثلاث دقائق، تحت إشراف مقدم رعاية صحية مرخص.

ابتكار سريع:

ووصف الدكتور جيف شورين، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، الجهاز بأنه “مثال آخر على الابتكار السريع الذي يحدث مع الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19”.

وقالت إدارة الغذاء والدواء: إن الجهاز كان دقيقًا بنسبة 91.2% في تحديد عينات الاختبار الإيجابية ودقة 99.3% في تحديد عينات الاختبار السلبية.