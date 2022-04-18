ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 أبريل، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الإقبال على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.

ارتفاع العقود الأميركية

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018.

تدهور النشاط الاقتصادي

ومن المتوقع أن تسجل الصين تدهوراً حاداً في النشاط الاقتصادي في مارس مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار، وصعد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار