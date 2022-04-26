اشتكى بعض أهالي محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها من ارتفاع أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية خاصة الراغبين في السفر إلى جدة من أجل أداء مناسك العمرة في شهر رمضان الأمر الذي أجبرهم على حجز تذاكر السفر من مطار الكويت الدولي الذي يبعد عن المحافظة 200 كلم.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي

وقال مشعل الهملان إنه : ” في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي من أجل أداء العمرة في رمضان أصبح مطار دولة الكويت خيارنا الأول للذهاب إلى جدة لرخص الأسعار بالإضافة إلى المميزات الخاصة بالمعتمرين التي تقدمها مكاتب الطيران هناك”.

ولفت ناجي الحفراوي إلى أن الأهالي يجدون صعوبة كبيرة في حجز التذاكر عبر الخطوط السعودية من مطار القيصومة إلى جدة بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر لافتًا إلى أن الكثير من أهالي المحافظة يسافرون عن طريق مطار الكويت لوجود فرق كبير جدًا بين الأسعار رغم أن المسافة من الكويت إلى جده أبعد من القيصومة إلى جدة.

صعوبة حجز تذاكر الطيران

وأضاف الحفراوي: تذاكر السفر من مطار القيصومة لجدة أصبحت تتجاوز 1500 ريال، أما من الكويت إلى جده الأسعار تتراوح بين 800 ريال و 1100 ريال بالإضافة إلى حجز فندقي خمسة نجوم للشخص الواحد، فنتمنى من هيئة الطيران المدني مراجعة الأسعار غير المنطقية خصوصًا أن الرحلات داخلية وليست دولية.

ولفت بندر الشمري إلى أنه بالنسبة لأهالي حفر الباطن أصبح مطار الكويت الدولي الخيار الأول في حجوزات الطيران المحلية لمكة والمدينة المنورة لأداء العمرة، وأن المفارقة الغريبة أن الطيران المحلّي من حفر الباطن إلى جدة أغلى من الطيران الدولي.

وذكر مشاري الدهمشي أن أغلبية رحلات أهالي حفر الباطن للخارج أو لأداء العمرة تكون من خارج حدود الوطن وذلك عبر مطار دولة الكويت بسبب الأسعار هناك، وطالب هيئة الطيران المدني بإيجاد أكثر من ناقل جوي لكي يحصل الأهالي على ميزة السعر المناسب.

لهيب التذاكر

فيما ذكر مناور الظفيري أن أهالي حفر الباطن يلجؤون لمطار دولة الكويت عند السفر للرحلات الجوية الداخلية هروبًا من لهيب التذاكر التي لا تُطاق، فلكم أن تتخيلوا على سبيل المثال سعر تذكرة رحلة أداء العمرة من الداخل تماثل رحلة لنفس الجهة ونفس الدرجة من دولة الكويت مضافًا إليها الإقامة في أحد فنادق برج الساعة.

أما المواطن فهد الحربي ذكر بأنه حجز تذكرة من مطار الكويت إلى جدة على متن الخطوط الكويتية ذهابًا وإيابا بقيمة 85 دينارًا ما يعادل ألف ريال مع الإقامة في فندق 5 نجوم وجبات إفطار وسحور، فيما كان سعر التذكرة داخليًا بسعر 2300 ريال بنفس التاريخ.

بيان الطيران المدني

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي.

وأكدت الهيئة في بيان، أنها لاحظت أخيرًا تغيرًا في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي، ونتيجة لذلك اتخذت بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.