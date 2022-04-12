قال غالبية الناخبين الأمريكيين: إن الديمقراطيين وسياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هم المسؤولون عن ارتفاع أسعار الغاز، كما أعربوا عن عدم رضاهم تجاه التعامل مع أزمة روسيا وأوكرانيا، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي يوم الأحد.

نتائج استطلاع الرأي عن أداء بايدن:

وقال 53% من المشاركين في استطلاع جديد أجرته شبكة ABC News: إنهم لا يوافقون على قيادة الرئيس بايدن لقضية الصراع الروسي الأوكراني.

واعتبارًا من يوم الأحد، بلغ متوسط ​​سعر جالون الغاز على مستوى الولايات المتحدة نحو 4.12 دولار، وهو بذلك أقل من أعلى مستوى على الإطلاق شهده الشهر الماضي عند 4.33 دولار، لكنه لا يزال ضعف تكلفة الجالون البالغ 2.87 دولار في إبريل 2020.

وفي معظم أنحاء كاليفورنيا، لا تزال الأسعار في محطات الوقود تتجاوز 5 دولارات للغالون الواحد، وفي بعض المقاطعات تبلغ 6.65 دولار أمريكي.

وبحسب ديلي ميل البريطاني، فقد أُطلق على ارتفاع أسعار النفط والغاز اسم ارتفاع أسعار عهد بوتين؛ نظرًا للوضع الروسي الأوكراني.

وقال 52% من المشاركين في استطلاع ABC: إن السياسات الديمقراطية تشارك في إما قدر كبير أو قدر كبير جدًّا من اللوم في ارتفاع التكاليف، مقارنة بـ46% ممن قالوا إنهم لا يلومون الديمقراطيين كثيرًا أو على الإطلاق.

وثالث هؤلاء الناخبين يلوم الجمهوريين، وهو أمر متوقع بالنظر إلى سيطرة الديمقراطيين على كل من البيت الأبيض والكونجرس.

وقالت الأغلبية بنسبة 51%: إن بايدن نفسه هو المسؤول، وقد انتقد الرئيس نفسه علنًا صناعة الطاقة الأمريكية، وألقى باللوم على الشركات في إبقاء الأسعار عالية جدًّا حتى مع انخفاض تكاليف النفط الخام من أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس.

وقال 55% من المشاركين في استطلاع ABC: إنهم ضد القتال العسكري الأمريكي في أوكرانيا، وهو أمر استبعده بايدن بالفعل مرارًا وتكرارًا.