تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب الأمير فيصل بن فهد، لمشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

أهداف كثيرة في مواجهات الهلال واستقلال دوشنبه:

وتشهد مباريات الفريق الكروي بنادي الهلال مع استقلال دوشنبه غزارة تهديفية من الفريقين، حيث انتهت المواجهات التي جمعتهما بالفوز بـ أكثر من هدفين.

وسبق أن تقابل الفريقان في مواجهتين، قبل لقاء الليلة، شهد تسجيل تسعة أهداف، حيث حقق كل فريق الفوز في مرة واحدة، ولكن كان هناك غزارة تهديفية كبيرة.

وبالتالي، يعتبر شعار مواجهة الليلة بين الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ونظيره استقلال دوشنبه هو “الفوز والغزارة التهديفية”، حيث لم تشهد مواجهاتهم أي تعادل.

وحقق الهلال الفوز في أول مواجهة بثلاثة أهداف لهدف، بينما تفوق استقلال دوشنبه في المباراة الثانية، حيث حقق الفوز بـ أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويكون عدد الأهداف التي سكنت شباك الهلال عن طريق استقلال دوشنبه، أكثر مما سجل الزعيم، حيث سجل الأزرق أربعة أهداف مقابل خمسة للثاني.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

وتقام مباراة الهلال ضد نظيره استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء.