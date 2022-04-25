نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

ويستمر التنبيه حتى الساعة التاسعة مساءً بمشيئة الله.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تنبيه من طقس نجران

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.