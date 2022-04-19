أعلنت الشرطة السويدية، إصابة 26 من عناصرها و14 مدنياً في الأيام الأخيرة خلال صدامات عنيفة مع متظاهرين احتجوا على تجمّعات مزمعة لحركة يمينية متطرفة أرادت حرق نسخ من القرآن.

فيديو | اشتباكات عنيفة في جميع أنحاء #السويد ضد جماعة يمينية متطرفة تسعى إلى إحراق القرآن الكريم #الإخبارية pic.twitter.com/KAeoAWpcQY

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2022

وقال قائد الشرطة السويدية أندرس ثورنبرغ، خلال مؤتمر صحافي: “يصل الأمر في بعض الحالات إلى محاولة القتل، وشهدت كل الحالات اعتداءً جسيماً على سلطات إنفاذ القانون”.

ولم يوضح المسؤول خطورة الإصابات، لكن الصحافة المحلية أكدت أنها طفيفة.

وقعت الصدامات الأولى في لينشوبينغ ونوركوبينغ في الجنوب، وهما أول محطتين في جولة حركة “سترام كورس” المناهضة للهجرة والإسلام، بقيادة راسموس بالودان الحامل للجنسيتين الدنماركية والسويدية.

أعمال عنف

وتوجه بالودان إثر ذلك إلى أوروبرو في الوسط، ثم إلى ضواحي ستوكهولم وأخيراً إلى مالمو في الجنوب، قبل الإعلان عن تجمعات جديدة، الأحد، في لينشوبينغ ونوركوبينغ، ألغاها في وقت لاحق.

واندلعت، أول من أمس، اشتباكات مع الشرطة تخللها رشق بالحجارة وإحراق سيارات، ما أدى إلى اعتقال 26 شخصاً في نوركوبينغ ولينشوبينغ.

وقال مسؤول العمليات الخاصة يوناس هايسينغ، خلال المؤتمر الصحافي، إن “نحو 200 مشارك مارسوا العنف واضطرت الشرطة للتدخل بالسلاح دفاعاً عن النفس”.

تنديد سعودي وعربي

وأثارت التجمعات التي نظّمتها الحركة المتطرفة الصغيرة وحرقت خلالها نسخاً من القرآن تنديداً في أنحاء العالم العربي.

وأعربت الخارجية السعودية، الاثنين، عن استنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبرت وزارة الخارجية العراقية التي استدعت القائم بالأعمال في سفارة السويد، أن أفعال الحركة المتطرفة تمثّل استفزازاً لمشاعر المسلمين، وأساءت بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم.