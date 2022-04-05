افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باب الملك عبدالعزيز خدمة لضيوف الرحمن، وتسهيلًا لضيوف بيت الله الحرام؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

أفضل وأرقى الخدمات:

وأكد السديس عقب افتتاحه الباب، أن الحرمين الشريفين يلقيان اهتمامًا وحرصًا بالغين من ولاة أمرنا الميامين، مشيرًا إلى أن التوجيهات السديدة من ولاة أمرنا تؤكد على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما شكر القائمين على مشاريع المسجد الحرام، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.