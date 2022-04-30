أصبح نادي النصر قريبًا، من أي وقت مضى، من التعاقد مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول مع بداية الموسم المقبل.

رودي غارسيا يحدد شرطه لـ النصر:

وقال الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن المدرب الفرنسي غارسيا سيتولى تدريب العالمي خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو.

وأضاف جاليتي أن غارسيا سيبقى مع العالمي في حال تأهل لـ دوري أبطال آسيا نسخة العام المقبل، وإذا لم يتأهل سيرحل عن قيادة الفريق.

وكانت إدارة أصفر العاصمة، برئاسة مسلي آل معمر، قد وجهت الدعوة إلى غارسيا، الذي سافر إلى الرياض في مارس الماضي، وقام بزيارة ملعب مرسول بارك.

ويتواجد العالمي بـ المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر، قبل 5 جولات على نهاية الموسم، كما ودع النصر الأصفر مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال من دور الثمانية.