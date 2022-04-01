أعلنت سلطنة بروناي رسميًا قبل قليل عدم رؤية هلال شهر رمضان 1443 اليوم الجمعة وأن غدًا السبت الثاني من مايو هو المتمم لشهر شعبان، وعلى هذا فإن يوم الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مركز الفلك الدولي أعلن في وقت سابق أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الجمعة 01 إبريل/نيسان 2022 الساعة 06:24 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله.

وكانت إندونيسيا وماليزيا وأستراليا أعلنت اليوم عن عدم تمكنها من رؤية هلال شهر رمضان 1443 وبحسب المركز الدولي للفلك فقد تمت عملية رصد هلال رمضان بعد غروب الشمس اليوم الجمعة في أستراليا ولم تتم رؤية الهلال.

توقع رؤية هلال رمضان 1443

وكان المركز توقع اليوم عدم إمكانية رؤية هلال شهر رمضان 1443 هـ مساء اليوم الجمعة في العديد من دول العالم الإسلامي وأوروبا واستراليا وإفريقيا.

وقال المركز إنه على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس وبالرغم من حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، إلا أن الرؤية لن تكون ممكنة سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال وقربه من الأفق.

ولفت إلى أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أمريكا الشمالية وكندا والمكسيك ومساحات كبيرة من أمريكا الجنوبية، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.