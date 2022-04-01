سيواجه المنتخب السعودي منتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك” في مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

تاريخ المواجهات السابقة:

الأخضر لم يسبق له الفوز على المنتخبات الـ3 في لقاءات سابقة، حيث واجه المنتخب السعودي، منتخب الأرجنتين في 4 مباريات فازت الأرجنتين مرتين والتعادل كان مرتين.

المنتخب السعودي تقابل مع المكسيك في خمس مباريات، كان التعادل حاضرًا في لقاء وفوز المكسيك في 4 مباريات.

المنتخب السعودي واجه منتخب بولندا في 3 مباريات ودية، فازت فيها بولندا.

موعد مباريات المنتخب السعودي بالمونديال:

المباراة الأولى لـ الأخضر في كأس العالم 2022 ستكون أمام منتخب “الأرجنتين في ملعب لوسيل يوم 22 نوفمبر”.

المباراة الثانية بين منتخبي “السعودية وبولندا” على ملعب الجنوب يوم 26 نوفمبر.