سيواجه المنتخب السعودي منتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك” في مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.
تاريخ المواجهات السابقة:
الأخضر لم يسبق له الفوز على المنتخبات الـ3 في لقاءات سابقة، حيث واجه المنتخب السعودي، منتخب الأرجنتين في 4 مباريات فازت الأرجنتين مرتين والتعادل كان مرتين.
المنتخب السعودي تقابل مع المكسيك في خمس مباريات، كان التعادل حاضرًا في لقاء وفوز المكسيك في 4 مباريات.
المنتخب السعودي واجه منتخب بولندا في 3 مباريات ودية، فازت فيها بولندا.
موعد مباريات المنتخب السعودي بالمونديال:
المباراة الأولى لـ الأخضر في كأس العالم 2022 ستكون أمام منتخب “الأرجنتين في ملعب لوسيل يوم 22 نوفمبر”.
المباراة الثانية بين منتخبي “السعودية وبولندا” على ملعب الجنوب يوم 26 نوفمبر.
المباراة الثالثة ضد منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر على ملعب 974.
اترك تعليقاً